Шетлендский пони появился на свет в ростовском зоопарке

В зоопарке родился очаровательный пони. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
В зоопарке Ростова — пополнение. Пара шетлендских пони — Шара и Пегас — стали родителями. У них появился малыш по кличке Ермак.
Маму с новорожденным сразу же поместили в отдельный домик для наблюдения за их состоянием. Когда зоологи и ветеринары убедились, что все в порядке, то лошадей выпустили в табун.
- Мама с малышом чувствуют себя прекрасно, - сказали в пресс-службе зоопарка.
К слову, Шара и Пегас становятся родителями уже не в первый раз.
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