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НовостиПроисшествия10 марта 2023 16:31

В Аксае женщину будут судить за убийство

Жертвой стал ее знакомый
Полина ШЕВЧЕНКО
В Аксае женщину будут судить за убийство.

В Аксае женщину будут судить за убийство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

53-летнюю жительницу Аксая будут судить за убийство своего знакомого, сообщает пресс-служба Следкома.

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемая со своим 57-летним знакомым находились в квартире в городе Аксае и распивали спиртные напитки. Далее между знакомыми возникала ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине множественные ранения двумя ножами. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемая сбежала с места происшествия.

Задержать ее удалось после возбуждения уголовного дела. Судом она была помещена под стражу.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

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