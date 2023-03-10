В Аксае женщину будут судить за убийство.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
53-летнюю жительницу Аксая будут судить за убийство своего знакомого, сообщает пресс-служба Следкома.
По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемая со своим 57-летним знакомым находились в квартире в городе Аксае и распивали спиртные напитки. Далее между знакомыми возникала ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине множественные ранения двумя ножами. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемая сбежала с места происшествия.
Задержать ее удалось после возбуждения уголовного дела. Судом она была помещена под стражу.
Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.
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