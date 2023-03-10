У ростовчанина украли технику и паспорт из квартиры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
У 20-летнго ростовчанина украли дорогостоящую технику из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
В полиции молодой человек рассказал, что забыл закрыть входную дверь, уходя на учебу. Это привело к краже фотоаппарата, компьютерной техники и паспорта.
Вором оказался ранее судимый за мошенничество сосед потерпевшего. Заметив приоткрытую дверь, он заглянул во внутрь и вынес вещи. А паспорт взял, чтобы без проблем сдать украденное в ломбард.
Однако сделать он этого не успел, и имущество изъяли и вернули владельцу. А в отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража».
Ранее мы рассказывали, как сосед украл у ростовчанина полмиллиона и проиграл их в карты.Его заключили под стражу.
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