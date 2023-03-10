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НовостиОбщество10 марта 2023 17:47

Жительницу Азова будут судить за попытку сбыта запрещенных веществ

Сейчас она помещена под стражу
Полина ШЕВЧЕНКО
Азовчанку будут судить за попытку сбыта запрещенных веществ.

Азовчанку будут судить за попытку сбыта запрещенных веществ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летнюю жительницу Азова задержали за попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе досмотра оперативники изъяли у азовчанки 36 зип-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более 26 граммов, пустые полимерные пакеты, весы для фасовки, мобильный телефон, а также 500 магнитов. Установлено, что содержимое пакетов является наркотическим средством.

Полицейские выяснили, что девушка планировала сбыть запрещенное вещество путем закладок в Ростове-на-Дону.

В отношении азовчанки возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. Сейчас она помещена под стражу.

Если вина будет доказана, девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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