Жительницу Азова будут судить за попытку сбыта запрещенных веществ

Азовчанку будут судить за попытку сбыта запрещенных веществ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летнюю жительницу Азова задержали за попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе досмотра оперативники изъяли у азовчанки 36 зип-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более 26 граммов, пустые полимерные пакеты, весы для фасовки, мобильный телефон, а также 500 магнитов. Установлено, что содержимое пакетов является наркотическим средством.

Полицейские выяснили, что девушка планировала сбыть запрещенное вещество путем закладок в Ростове-на-Дону.

В отношении азовчанки возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. Сейчас она помещена под стражу.

Если вина будет доказана, девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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