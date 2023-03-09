В Ростовской области задержали полицейского-закладчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске задержали полицейского за хранение и распространение наркотиков, подтвердили в ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанный получал заказы через сайт по продаже запрещенных веществ в даркнете. Затем он оставлял закладки по городу Сальску.

Преступление раскрыли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков вместе с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД.

Была проведена служебная проверка, после чего полицейского уволили за порочение чести сотрудника правоохранительных органов.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, если вина бывшего полицейского подтвердится, он будет привлечен к ответственности.

Ранее сотрудников полиции в Ростове заподозрили в сокрытии преступлений. Полицейские не передали в следственное подразделение информацию по двенадцати делам. Об этом стало известно в ходе проверки оперативно-розыскной части собственной безопасности.

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