В Ростовской области женщина, пытаясь спасти задержанного, бросилась под машину полиции

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причину травм дончанки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Волгодонске сестра задержанного попыталась спасти мужчину и чуть не угодила под колеса полицейской машины, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

37-летний волгодонец, будучи пьяным, стал применять насилие к своей бывшей жене. Женщина терпеть не стала и вызвала полицию. Прибыв на место, стражи правопорядка решили задержать буйного бывшего и отвезти в отдел полиции для разбирательства.

Но, когда полицейские стали сажать мужчину в служебный автомобиль, к ним подбежала старшая сестра горе-возлюбленного. Женщина стала дергать ручку задней двери машины. Один из правоохранителей сделал ей замечание. И, убедившись, что гражданка отошла от автомобиля, начал движение.

Но, со слов самой пострадавшей, она догнала уже движущуюся машину, дернула за ручку, потеряла равновесие и упала. В итоге получила травмы.

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причину травм дончанки.

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