Житель Ростовской области получил срок за то, что пытался собрать взрывчатку по инструкции из интернета

Мужчина нашел в Сети группу экстремистской организации и стал следовать инструкциям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители небольшой станицы к югу от Ростова потрясены: один из местных — чей-то сосед, тот человек, с которым они пересекались по работе или в магазине, собирал взрывное устройство.

Кто знает, где бы оно сработало, и сколько бед принести, если бы но успел его собрать, но в план вовремя вмешались правоохранительные органы.

НЕПРИМЕТНЫЙ СТАНИЧНИК

До самого объявления приговора семья не могла поверить в происходящее — ни жена, ни родные. Борис — тихий и неприметный мужчина. Отвечал за исправную работу компьютеров в местном МФЦ, и на работе о нем говорили только хорошее. Был примерным семьянином — воспитывал сына-школьника, заботился об отце, который тяжело болеет. А еще активно занимался огородом на участке дома, который с женой взяли в ипотеку.

При этом, как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, целый год 42-летний Борис (имя изменено — прим. ред.) сидел в экстремистских чатах, закупал материалы для изготовления взрывчатки и собирался делать взрывное устройство.

Жена много работала и не заметила ничего необычного - муж занимался огородом и серфил в интернете.

Во время суда мужчина расскажет, как поначалу якобы увидел в Интернете шашку с цветным дымом и захотел сделать эффектное украшение праздника сам. Стал искать инструкции в Сети, но с ходу набрел на сообщество, запрещенное на территории России. Его последователи уже в мессенджере подробно рассказывали не про шашку с цветным дымом, а как собрать взрывное устройство.

Мужчина стал чаще наведываться в хозяйственный магазин — докупить оставшееся по инструкции. Позже продавец магазина и жена расскажут, что ничего в его действиях не заподозрили. Да, возился в сарае с удобрениями, да много серфил в Интернете. Кто же знал — зачем?

ГОВОРИЛ, ЧТО ПРОСТО «ИНТЕРЕСНО»

Но в середине декабря рано утром, когда Борис еще спал, а супруга собиралась на работу, входная дверь неожиданно открылась, и в дом ворвались люди в масках — задержали мужчину, забрали его компьютер, жесткие диски и телефон.

Борису ничего не оставалось, как сознаться, что и правда он сидел в чатах экстремистской организации, но с оговоркой — якобы не разделял идеологию ее приверженцев. Ему, мол, просто интересно было, как делаются такие устройства.

Рано утром домой к Борису ворвались оперативники: задержали мужчину, изъяли компьютер, телефон и жесткие диски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учитывая его сотрудничество со следствием с первого дня, положительные характеристики с работы, малолетнего ребенка на воспитании и престарелого больного отца на иждивении суд, по возможности, смягчил срок.

Борису дали время подумать о том, насколько опасным было его «увлечение», и что оно могло стоить человеческих жизней. Мужчину приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Защита подала апелляцию, но суд оставил приговор в силе.

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