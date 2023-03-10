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НовостиОбщество10 марта 2023 18:18

Ростовчанина развел на деньги укладчик плитки

Мастер исчез, взяв с собой деньги
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовчанина развел на деньги укладчик плитки.

Ростовчанина развел на деньги укладчик плитки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На крупную сумму денег обманул ростовчанина мастер строительных работ, сообщает пресс-служба МВД России по Ростовской области.

Потерпевший нашел мастера по объявлению в Интернете. Мужчины встретились и договорились об укладке плитке во дворе частного дома. Ростовчанин передал строителю предоплату в большом размере, на которую тот должен был закупить материалы.

После этого мошенник перестал выходить на связь.

Оперативникам удалось определить местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Шахт.

В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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