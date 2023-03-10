Ростовчанина развел на деньги укладчик плитки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На крупную сумму денег обманул ростовчанина мастер строительных работ, сообщает пресс-служба МВД России по Ростовской области.
Потерпевший нашел мастера по объявлению в Интернете. Мужчины встретились и договорились об укладке плитке во дворе частного дома. Ростовчанин передал строителю предоплату в большом размере, на которую тот должен был закупить материалы.
После этого мошенник перестал выходить на связь.
Оперативникам удалось определить местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Шахт.
В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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