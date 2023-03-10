Дончанин лишился наличных, пока спал

Дончанин сам пригласил вора в гостиничный номер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У дончанина украли 40 тысяч рублей, пока он спал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как рассказал мужчина, будучи проездом в Ростове-на-Дону, он решил остановиться в одной из гостиниц. Там же он познакомился с девушкой. Они вместе отправились в номер, после чего мужчина лег спать. Утром он обнаружил, что девушка ушла и прихватила с собой его наличные в размере 40 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, деньги украла 25-летняя ростовчанка, ранее судимая по статье «Кража».

В отношении нее вновь возбуждено дело по статье 158 УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее у ростовчанина украли дорогостоящую технику и документы из квартиры. Вором оказался его сосед. Теперь ему грозит наказание по статье "Кража".

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