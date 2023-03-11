В Ростове прогнозируют до 16 градусов тепла в выходные

Теплые выходные обещают в Ростове-на-Дону Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Ростове -на-Дону в субботу, 11 марта, синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.

Утром столбик термометра покажет +14 градусов тепла, днем потеплеет до +16, а вечером и ночью обещают 13-14 градусов тепла. При этом день будет пасмурным. Порывы ветра составят от трех до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 12 марта, в донской столице утром +14 градусов, днем до +15, а вечером и ночью от восьми до 10 градусов тепла.

Облачно, без дождя. Порывы ветра от четырех до восьми метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на март 2023: скачки температуры от -12 до +14 и снег с дождем

Начальник гидрометцентра Назарова спрогнозировала перепады температуры в марте в Ростовской области (подробнее)