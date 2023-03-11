В Ростовской области в ангаре с ягодами заживо сгорел человек

В Ростовской области сгорел ангар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Аксайском районе, в хуторе Махин произошел серьезный пожар с летальным исходом, сообщает областное МЧС.

По данным ведомства, пожар случился в производственном ангаре. Известно, что в нем выращивали ягоды.

- Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате погиб человек. Его пол и личность устанавливаются.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице мать и дочь погибли в пожаре, который начался после взрыва электросамоката.

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