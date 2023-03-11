В Ростовском зоопарке медведи вышли из зимней спячки

В Ростове из спячки вышли медведи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зоопарке донской столицы гималайские медведи проснулись, почувствовав весну. Об этом сообщат пресс-служба зоосада.

Как рассказали зоологи, гималайские медведи Маша, Урусла и Андрей уснули в ноябре, а бурый мишка Андрей — в декабре.

- Для того, чтобы подопечные хорошо заснули, зоологи провели специальную подготовку - увеличили им рацион питания. А для запаса жира заложили в берлоги душистое сено, шумные работы рядом с вольером прекратили, - говорят специалисты.

А с первыми весенними лучами солнца медведи проснулись.

- Они прекрасно себя чувствуют и полны сил, - добавили в зоопарке.

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