В ростовской многоэтажке жильцы обнаружили крысу на потолке

Грызун забрался в промежуток между бетоном и навесным потолком. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"

В Роствое, в одной из квартир, расположенной в крупной жилом комплексе на Северном, хозяев ждал неожиданный и неприятный сюрприз. Под навесным потолком они заметили крысу, которая свободно перемещалась в промежутке между бетоном и пластиком.

Владелец квартиры снял на видео грызуна. Судя по всему, крыса бегала на потолке в зале.

Кадры автор выложил в городской паблик, при этом мужчина написал, что крысы живут и возле контейнеров для мусора, расположенных около многоэтажки.

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