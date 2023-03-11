Жители Каменска-Шахтинского пожаловались президенту Владимиру Путину на плохую воду

В Каменске-Шахтинском местные жители жалуются на качество воды из-под кранов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, остро стоит проблема, связанная с плохим качеством воды, которая течет из крана. Так, из-за этого в городе даже вводили режим ЧС, а людям привозили воду к домам.

Как говорят местные жители, сегодня ситуация не поменялась. Из кранов периодически течет желто-коричневая вода.

- Живу на улице Железнодорожной. Четвертый день идет из крана болото. Ни ребенка не помыть, ни посуду. Приходится покупать питьевую воду в магазине, - пожалоавлась местная жительница.

В итоге горожане создали на одном из известных сайтов петицию на имя президента РФ Владимира Путина. Люди просят главу государства повлиять на ситуацию. Под обращением подписи поставили больше 28 тысяч человек.

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