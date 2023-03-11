В Ростове дерево рухнуло на машины, в которых находились люди

В Ростове на несколько машин упало дерево
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону, в субботу, 11 марта, старое дерево рухнуло на пять автомобилей, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» свидетели происшествия.
ЧП произошло на улице Щаденко около многоэтажного дома.
- В двух автомобилях, на которые упал тополь, были люди. К счастью, они не пострадали, - сказал свидетель случившегося.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на Коммунистическим огромное дерево упало на две машины.
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