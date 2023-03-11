Житель Ростовской области перевел незнакомцу почти два миллиона рублей

Пострадавший от мошенников написал заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Волгодонске, местный житель стал жертвой мошенника, сообщает донской главк.

По данным ведомства, мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сказал, что в финансовую организацию пришла женщина с нотариальной доверенностью и она оформила на волгодончанина кредит в один миллион 637 тысяч рублей.

Дончанин испугался и сказал, что никому не давал права брать от его имени кредит. После этого собеседник заявил, что волгодончанин стал жертвой аферистов.

Следом звонивший сказал, что надо аннулировать займ. Для этого мужчине необходимо было взять кредит и перевести на якобы безопасные счета.

Через онлайн-банк житель Волгодонска оформил займ на сумму один миллион 637 тысяч рублей. Затем мужчина перевел эти деньги на указанные счета. После этого псевдо-банкир перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что его обманули, и отправился писать заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого разыскивает полиция, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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