Синоптики дали прогноз по наступлению жары в Ростове

Какая погода будет в марте, сообщили метеорологи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в марте жителям донской столицы. По данным специалистов, температура в ближайшие недели будет меняться.

Так, самой теплой неделей станет следующая. С 13 марта по 17 марта температура воздуха днем в Ростове будет подниматься до +16 градусов.

А с 20 марта прогнозируют небольшое похолодание. Днем в Ростове с 20 по 25 число столбик термометра не будет подниматься выше 10 градусов.

А последние дни месяца, с 26 марта, обещают дожди и семь градусов тепла в дневные часы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове прогнозируют до 16 градусов тепла в выходные

Погода будет теплой, но пасмурной (подробнее)