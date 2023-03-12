В Ростове во время рабочей недели синоптики прогнозируют температуру от нуля до 17 градусов

Следующая рабочая неделя в Ростове будет пасмурной, но без дождей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону следующая рабочая неделя будет пасмурной, но без осадков. По прогнозам синоптиков, в понедельник утром, 13 марта, столбик термометра покажет +2, днем потеплеет до +8, вечером температура воздуха составит +4.
Во вторник, 14 марта, утром обещают 0 градусов, днем +13, а вечером +11.
В среду, 15 марта, утром в донской столице +6, днем +14, вечером +9.
В четверг, 16 марта, с утра в Ростове +8, днем столбик термометра покажет +16, а вечером — от 12 до 15 тепла.
В пятницу, 17 марта, утром будет от 8 до 10 тепла, днем обещают +17, а вечером +15.
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