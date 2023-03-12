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НовостиОбщество12 марта 2023 7:28

В Ростове прогнозируют дождь в воскресенье, 12 марта

Подробно — о погоде в выходной
РЕПИНА Елена
Выходной день будет дождливым

Выходной день будет дождливым

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 13 марта, будет пасмурно и дождливо, сообщили метеорологи.

Так, утром столбик термометра покажет от 13 до 15 градусов тепла. Днем пойдет дождь, а температура воздуха поднимется до 16 градусов.

Вечером похолодает до 10 градусов, а ночью столбик термометра покажет от трех до восьми тепла.

Порывы ветра составят от шести до девяти метров в секунду.

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