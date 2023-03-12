Идеальную фигуру на пляже в Таиланде показала жена Дмитрия Диброва

Полина Диброва похвасталась идеальной фигурой. Фото: соцсети Полины Дибровой

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва вместе с семьей сейчас отдыхает в Таиланде. Полина нежится под жарким солнцем на берегу океана и с удовольствием фотографируется в купальнике.

К слову, мама троих сыновей находится в прекрасной физической форме. По словам Полины, такого результата ей удалось добиться благодаря занятиям с тренером.

Пляжный отдых семья совмещает с экскурсиями. Так, во время одной из них Дибровы побывали на тропическом озере.

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