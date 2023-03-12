Ростовские волонтеры спасли кошку, которая потеряла глаз во время обстрелов в Мариуполе

Кошка Ириска обрела семью. Фото: телеграм-канал "КОТЭдж"

Ростовчанка Алена Кравцова — основательница приюта для бездомных животных «КОТЭдж» сейчас помогает не только кошкам и собакам из донской столицы, но и животным из Мариуполя. Среди таковых оказалась и полуслепая кошка Ириска.

- Ее безжалостно оставили в погибающем под обстрелами Мариуполе. Кошка так и осталась жить возле своего старого дома, пряталась в подвале во время бомбежек, но не уходила, ждала, когда за ней вернутся. Ей некуда было идти, - рассказывает активист.

Ириска потеряла один глазик, но ей повезло: ее спасла донецкий волонтер.

- Она предала животное нам. На тот момент Ириска была в тяжелейшем состоянии, - прокомментировала Алена Кравцова.

Ростовчанка долго лечила и выхаживала кошечку. И вот, спустя полгода, Ириска окрепла. А еще обрела семью. Животное забрала себе жительница Краснодарского края.

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