Ростовчанам предложили заняться скалолазанием, не выезжая за пределы региона

В Ростовской области можно заняться скалолазанием. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Ростовчане, которые увлекаются альпинизмом, и посещают специальную школу, на практике познакомились с особенностями лазания по скалам. Причем, для этого им не пришлось даже выезжать за пределы донского края.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ростова, практические занятия прошли в Красносулинском районе на Прохоровских скалах.

- Очередной выезд клуба активного отдыха, на котором рады видеть новичков, планируется 19 марта, - сказали в администрации города.

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