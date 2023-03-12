В Ростовской области водитель сбил ребенка и скрылся с места

Правоохранители разбираются в деталях аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Батайске, произошла авария с участием школьника, сообщили в донской ГИБДД.

По данным ведомства, 12-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбила машина. Водитель скрылся с места. Ребенка отвезли в больницу, а потом, после оказания первой помощи, отпустили домой.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

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