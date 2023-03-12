На въезде в Ростов иномарка протаранила ограждение и машину дорожников

ДПС устанавливает детали аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На южном подъезде в Ростов произошла серьезная авария, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, 46-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением. Авто занесло на обочину, после чего машина врезалась в забор. От удара об ограждение автомобиль отбросило на припаркованную «Ладу», которая принадлежит дорожной службе.
- Автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что водитель грузовика с прицепом протаранил иномарку.
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