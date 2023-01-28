В Ростовский области мужчина на угнанном авто пытался скрыться от полиции

Мужчина угнал у соседа автомобиль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области, в Миллеровском районе, в полицию обратился местный житель, который пожаловался на то, что его машину угнали, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, речь шла о «четырнадцатой». Правоохранители разослали ориентировки на машину и вскоре сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль.

Они попытались остановить водителя, но тот нажал на педаль газа и пустился наутек.

- Автоинспекторы заблокировали автомобиль и задержали водителя, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оказалось, что злоумышленник — сосед потерпевшего.

- В состоянии алкогольного опьянения он зашел во двор к заявителю, подошел к автомобилю и увидел в нем ключи. Затем сел в машину и уехал. «ВАЗ» уже вернули хозяину, - добавили в ведомстве.

В отношении мужчины завели дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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