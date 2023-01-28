Один человек погиб, второй ранен в аварии на трассе в Ростовской области

В Ростовкой области на трассе столкнулись две иномарки. Фото: региональная ГИБДД

В Ростовской области, недалеко от Чалтыря, утром, 28 января, произошла серьезная авария, рассказали в региональной ГИБДД. По данным ведомства, водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено».

В результате 61-летний водитель «Рено» получил травмы, а хозяин «Ниссана» скончался на месте происшествия.

- Полиция начала проверку по данному факту, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала об аварии, которая произошла на въезде в город. Там водитель иномарки не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

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