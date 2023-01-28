В Ростове в результате аварии прицеп упал на патрульную машину

ДТП произошло на подъезде к донской столице. Фото: пресс-служба региональной ГИБДД

В Ростове в субботу, 28 января, на северном подъезде к городу произошла серьезная авария, сообщили в ГИБДД региона.

По данным ведомства, около семи часов утра 22-летний водитель «Шевроле Еванда», по предварительным данным, превысил скорость и врезался в пластиковые мусорные баки, после чего иномарку отбросило на бетонное ограждение.

Следом авто отлетело на прицеп, а тот, в свою очередь, упал на припаркованную на обочине патрульную «десятку».

- В результате машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП разбилась семья из четырех человек, погиб 17-летний юноша

Еще двух пострадавших, в том числе двухлетнюю девочку, доставили в больницу (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове в массовом ДТП пострадал 10-летний мальчик

27-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в другие автомобили (подробнее)