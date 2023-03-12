В Ростовской области водитель грузовика с прицепом протаранил иномарку

Сотрудники полиции разбираются в деталях аварии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Волгодонске, произошла авария с участием легковушки и грузовика, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, на Жуковском шоссе 66-летний хозяин «КамАЗа» перед поворотом нарушил правила и не убедился в безопасности маневра. В результате грузовик врезался в «Митсубиси», которая ехала в попутном направлении. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина.
- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на трассе около Аксая загорелась фура.
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