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НовостиПроисшествия12 марта 2023 3:54

В Ростовской области водитель грузовика с прицепом протаранил иномарку

По факту аварии полиция проводит проверку
Анна ШИЛЯЕВА
Сотрудники полиции разбираются в деталях аварии

Сотрудники полиции разбираются в деталях аварии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Волгодонске, произошла авария с участием легковушки и грузовика, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, на Жуковском шоссе 66-летний хозяин «КамАЗа» перед поворотом нарушил правила и не убедился в безопасности маневра. В результате грузовик врезался в «Митсубиси», которая ехала в попутном направлении. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на трассе около Аксая загорелась фура.

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