В Ростовской области водитель грузовика с прицепом протаранил иномарку

Сотрудники полиции разбираются в деталях аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Волгодонске, произошла авария с участием легковушки и грузовика, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, на Жуковском шоссе 66-летний хозяин «КамАЗа» перед поворотом нарушил правила и не убедился в безопасности маневра. В результате грузовик врезался в «Митсубиси», которая ехала в попутном направлении. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на трассе около Аксая загорелась фура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка из-за загоревшейся фуры

Большегруз двигался в сторону Москвы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области на федеральной трассе загорелась фура

Движение на этом участке дороги было перекрыто (подробнее)