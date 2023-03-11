В Ростовской области на федеральной трассе загорелась фура

В Ростовской области на трассе вспыхнул большегруз Фото: Олег Укладов

В Ростовской области, в Аксайском районе, в субботу, 11 марта, на федеральной трассе М-4 «Дон» вспыхнула фура, сообщает региональное МЧС. В результате ЧП движение на дороге было перекрыто.

- Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте работали семь пожарных. Также были задействованы две спецмашины.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области загорелся ангар, в котором выращивали ягоды. В результате погиб человек.

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