В Ростовской области на федеральной трассе образовалась пробка после того, как во время движения загорелась фура

Фура загоерлась во время движения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области, в Аксайском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон» в субботу вечером произошло ЧП. Как сообщили в донском главке, во время движения загорелся грузовик с прицепом.

Машина ехала в сторону столицы. Водитель заметил, что пылает моторный отсек, остановил фуру и вызвал спасателей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Экстренные службы оперативно прибыли на место и потушили пожар.

- Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В полиции добавили, что сейчас движение на трассе затруднено.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в ангаре заживо сгорел человек.

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