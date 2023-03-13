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НовостиОбщество13 марта 2023 4:08

Ростовчане проголосовали за одностороннее движение на улице Лермонтовской

Инициативу поддержали 86% опрошенных
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовчане проголосовали за одностороннее движение на улице Лермонтовской.

Ростовчане проголосовали за одностороннее движение на улице Лермонтовской.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Большая часть ростовчан проголосовала за введение одностороннего движения на улице Лермонтовской. Голосование прошло на портале «Активный ростовчанин».

Согласно данным опроса, из 500 проголосовавших инициативу поддержали 430 человек – 86%, против нее выступили 70 человек.

Инициатором голосования стал Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Одностороннее движение предлагают сделать на участке от переулка Университетский до проспекта Чехова, в направлении с востока на запад.

- Одностороннее движение на этом участке - это несомненно лучше, чем то, что происходит последнее время: автомобили не могут разъехаться в час пик, пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, - написал Алексей Шабин в комментариях.

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