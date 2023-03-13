Ростовчане проголосовали за одностороннее движение на улице Лермонтовской.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Большая часть ростовчан проголосовала за введение одностороннего движения на улице Лермонтовской. Голосование прошло на портале «Активный ростовчанин».
Согласно данным опроса, из 500 проголосовавших инициативу поддержали 430 человек – 86%, против нее выступили 70 человек.
Инициатором голосования стал Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Одностороннее движение предлагают сделать на участке от переулка Университетский до проспекта Чехова, в направлении с востока на запад.
- Одностороннее движение на этом участке - это несомненно лучше, чем то, что происходит последнее время: автомобили не могут разъехаться в час пик, пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, - написал Алексей Шабин в комментариях.
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