В Ростове введут одностороннее движение на трех улицах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 18 марта 2023 года в Ростове-на-Дону будет введено одностороннее движение на улицах Лермонтовская, Тельмана, Города Волос. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Движение транспорта будет приостановлено на следующих участках:
- по ул. Лермонтовская на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении,
- по ул. Тельмана на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в западном направлении,
- по ул. Города Волос на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении.
В 2023 году ограничения для транспорта будут также действовать на ряде трасс в Ростовской области.
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