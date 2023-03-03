В Ростове введут одностороннее движение на трех улицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 марта 2023 года в Ростове-на-Дону будет введено одностороннее движение на улицах Лермонтовская, Тельмана, Города Волос. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Движение транспорта будет приостановлено на следующих участках:

- по ул. Лермонтовская на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении,

- по ул. Тельмана на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в западном направлении,

- по ул. Города Волос на участке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении.

В 2023 году ограничения для транспорта будут также действовать на ряде трасс в Ростовской области.

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