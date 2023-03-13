В Ростовской области от коронавируса вылечили 358 человек.
Фото: Алиса ТИТКО
За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 358 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Количество заболевших за 24 часа составило 333 человека. Из них 14 человек были госпитализированы.
В настоящее время донской регион находится на девятом месте среди регионов России по показателям заболеваемости коронавирусом.
С начала эпидемии исследование по диагностике инфекции в донском регионе прошли более 10 миллионов человек.
Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.
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