В Ростовской области от коронавируса вылечили 358 человек. Фото: Алиса ТИТКО

За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 358 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Количество заболевших за 24 часа составило 333 человека. Из них 14 человек были госпитализированы.

В настоящее время донской регион находится на девятом месте среди регионов России по показателям заболеваемости коронавирусом.

С начала эпидемии исследование по диагностике инфекции в донском регионе прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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