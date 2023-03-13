В Ростовской области число самозанятых превысило 200 тысяч человек

В Ростовской области зафиксировали рекордное количество самозанятых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области зафиксировали рекордное количество самозанятых, сообщается на сайте правительства региона.

Показатель зарегистрированных самозанятых в настоящее время перевыполнен более чем в 3,5 раза.

Самозанятыми могут стать граждане, которые оказывают платные услуги самостоятельно, без привлечения наемных работников, и имеют доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых при продажах в розницу составляет 4% от дохода, а при взаимодействии с ИП и компаниями –6%.

Самозанятые также имеют право на льготные кредиты и нефинансовую поддержку.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать в донском регионе с января 2020 года. Данный налоговый режим действует в качестве эксперимента во всех регионах России до 31 декабря 2028 года.

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