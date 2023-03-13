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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:11

В Азовском районе сгорел частный дом

ЧП произошло в селе Кагальник
Лейла МИРИШОВА
Пожар удалось потушить ближе к часу ночи

Пожар удалось потушить ближе к часу ночи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Кагальник сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в ночь на 13 марта на улице Карла Маркса, 22.

По информации пресс-службы ведомства, дом начал полыхать около 23:40. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев, пламя охватило порядка 64 квадратов. Полностью огонь удалось потушить ближе к часу ночи.

На месте пожара работали 10 спасателей и 2 спецмашины. К счастью, обошлось без пострадавших.

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