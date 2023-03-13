В Ростовской области ожидается похолодание до -8 градусов

Порывы ветра ожидаются до 12-14 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в ближайший период днем будет сравнительно тепло, однако в ночное время местами еще сохранится минусовая температура. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 13 марта, в течение дня в среднем должно быть +3-8 градусов, по югу - до +11. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с. Возможен небольшой дождь.

14 марта ночью обещают от -3 до +2, при прояснениях до -8, днем - около +5-10, по югу - до +14 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 м/с, временами 12-14 м/с. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

15 марта в темное время суток обещают +1-6, при прояснениях до -3 градусов, в светлое время - до +8-13, по югу - около +16 градусов. Ветер - восточный и юго-восточный 6-11 м/с, иногда - 15-18 м/с. Существенных осадков также не предвидится.

Добавим, по долгосрочному прогнозу начальника донского Гидрометцентра Елены Назаровой, погода в марте в целом будет непостоянной. В первой и второй декаде время от времени ожидаются дожди и мокрый снег, днем при этом будет тепло, а ночью прохладно. В третьей декаде еще немного потеплеет, и ночных заморозков больше не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13 марта в Ростове прогнозируют похолодание

Температура воздуха поднимется до +9 (подробности)