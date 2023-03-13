13 марта в Ростове прогнозируют похолодание

13 марта в Ростове прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 13 марта, в Ростове синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, сообщает Росгидрометцентр.
Днем столбики термометров поднимутся только до отметки в +7-9 градусов, ночью температура опустится до 0-+2.
Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость в 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.
Днем существенных осадков в городе не ожидается.
Напомним, климатолог прогнозировал дончанам резкие перепады температур. Кроме того, ожидаются дожди.
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