13 марта в Ростове прогнозируют похолодание

13 марта в Ростове прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 13 марта, в Ростове синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся только до отметки в +7-9 градусов, ночью температура опустится до 0-+2.

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость в 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Днем существенных осадков в городе не ожидается.

Напомним, климатолог прогнозировал дончанам резкие перепады температур. Кроме того, ожидаются дожди.

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