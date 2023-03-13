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НовостиОбщество13 марта 2023 7:13

В Ростовской области в марте ввели новые правила эвакуации населения при ЧС

Их могут применять при наличии угрозы жизни и здоровью людей
Ангелина СКИБА
Следить за порядком в случае ЧС должны сотрудники Росгвардии и МВД

Следить за порядком в случае ЧС должны сотрудники Росгвардии и МВД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вступили в силу новые правила эвакуации при угрозе ЧС природного и техногенного характера. Соответствующее постановление до конца февраля 2029 года утвердили федеральные власти, сообщает донское управление МЧС.

- Правила направлены на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, а также сохранение культурных ценностей. Обязательное условие для начала эвакуации - наличие угрозы жизни и здоровью местных жителей, - уточняют в экстренном ведомстве.

При чрезвычайных ситуациях федерального или межрегионального характера эвакуацию людей должны выполнять власти: от правительства страны до областного правительства и органов местного самоуправления.

Во время эвакуационных мероприятий охрану общественного порядка обязаны взять на себя войска национальной гвардии России и органы МВД. Сотрудники полиции также должны следить за выполнением дорожных ограничений или контролировать полный запрет на проезд транспорта.

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