Структура миллиардера Владимира Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта» в Ростовской области

Новым владельцем активов порта стала компания «Лемар» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области «Первая Портовая Компания» - структура миллиардера Владимира Лисина (в 2022 году занимал первое место в рейтинге Forbes) - продала 91,63 % акций «Таганрогского морского торгового порта». Новым владельцем активов стала компания «Лемар», сообщает «Город N».

- Решение о выходе из капитала таганрогского порта объясняется стремлением сфокусироваться на развитии мощностей в глубоководных бассейнах, - прокомментировали изданию в пресс-службе «Первой Портовой Компании».

Организация продолжит деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой товаров в портах Туапсе, Санкт-Петербурга и в поселке Усть-Луга Ленинградской области.

Намерение продать основную долю активов «Таганрогского морского торгового порта» в «Первой Портовой Компании» озвучивали еще в 2015 году. Однако тогда сделки не произошло.

По одной из версий представленных N, в этот раз компания «Лемар» могла действовать в интересах другого покупателя, который не захотел появляться в публичном поле.

- Если брать всю страну, то менее удобный порт находится только в Дудинке. Все остальные лучше, чем порт Таганрога. Там постоянно происходит намыв из Дона илистых отложений и ежегодное уменьшение глубин. Цена в этом случае равно стоимости земли, на которой находится объект, - прокомментировал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Напомним, структура Владимира Лисина выкупила контрольный пакет акций таганрогского порта в 2005 году. В 2021 году оборот товаров на объекте составил 1,23 млн тонн. Основными грузами были черные металлы, уголь, зерно, руда, кокс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство технопарка «Гранит» в Ростове планируют завершить в 2023 году

Работы по созданию объекта перенесли в связи с выполнением гособоронзаказа (подробности)