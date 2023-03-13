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НовостиОбщество13 марта 2023 9:02

В Ростове-на-Дону пройдет «Месячник чистоты»

Мероприятие состоится с 20 марта по 15 апреля
Лейла МИРИШОВА
Горожан призвали принять активное участие в акции

Горожан призвали принять активное участие в акции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону пройдет весенний месячник чистоты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Акция будет проходить с 20 марта по 15 апреля.

- Администрации всех районов донской столицы уже запланировали работы по ликвидации свалочных очагов, сбору мусора, обрезке поросли, измельчению и вывозу порубочных остатков, выгребанию газонов, очистке фасадов зданий, уборке и приведению в порядок бесхозяйных участков и дворовых территорий, - сообщил Алексей Логвиненко.

Отметим, что коммунальные службы займутся порядком на городских улицах, площадях, парках, скверах. Кроме того, в акции могут принять участие и граждане. Алексей Логвиненко призвал ростовчан присоединиться к работам и привести город в порядок.

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