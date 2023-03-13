Предприятие в Ростовской области оштрафовали за колбасу с антибиотиками и ДНК животных

Товар производили из сырья, на которое не было ветеринарных документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области одно из предприятий повторно оштрафовали за антибиотики в колбасных изделиях. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, во время первой инспекции специалисты нашли в колбасах антибиотики, а также субпродукты и ДНК животных, которые не были заявлены изначально. Параллельно выяснилось, что товар производили из опасного сырья, не имевшего ветеринарных документов. По факту нарушения был назначен штраф, но на этом дело не закончилось.

Во время второй проверки в продукции снова нашли антибиотики. После этого дело вновь было передано в суд. Нового более крупного штрафа добились в марте 2023 года.

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