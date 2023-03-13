В Ростовской области осудили мужчину, который 6 лет истязал собственного сына

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 33-летнего таганрожца признали виновным в жестоком обращении с собственным сыном. За это мужчина получил 6 лет и 4 месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Наказание определили по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, - уточнили в ведомстве.

По данным СК, житель Дона в течение 6 лет, с 2016 по сентябрь 2022 года, постоянно издевался над ребенком: бил его руками и предметами, лишал еды, нарушал режим дня.

Добавим, по данным областной прокуратуры, мальчику 12 лет. Теперь он живет со своей родной матерью.

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Сейчас обвиняемый находится под стражей (подробности)