Бил, морил голодом и лишал сна: В Ростовской области будут судить отца, истязавшего сына шесть лет

Знакомые говорят, что не замечали проблем в семье. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Перед судом предстанет 33-летний житель Таганрога, которого подозревают в истязании сына. Следователи считают, что насилие началось, когда мальчику было шесть, и продолжалось до 2022 года.

Напомним, 12-летний мальчик жил с отцом и бабушкой — его мать ушла от них несколько лет назад. У главы семьи был небольшой бизнес: он занимался продажей овощей и фруктов. Казалось, что мужчина справляется с воспитанием сына в одиночку. Знакомые говорят, что мальчик был активным, участвовал во внешкольных мероприятиях, интересовался математикой и увлекался спортом. В школе утверждали, что не замечали синяков и каких-либо странностей в поведении ребенка.

Осенью 2022 года в полицию поступило заявление на отца мальчика. Причем пожаловалась бабушка — мать подозреваемого, которая жила с ним и внуком. Ребенка изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Было возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и статье 117 «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Подозреваемого заключили под стражу.

В настоящее время расследование завершено. По версии правоохранителей, обвиняемый издевался над сыном с 2016 года по сентябрь 2022. Он регулярно избивал ребенка руками и предметами, морил голодом и даже лишал сна.

Сейчас мальчик живет со своей матерью. А вот его отца ждет судебное разбирательство.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в донском управлении СК России.

Напомним, статьей 156 предусмотрена ответственность от штрафа до пяти лет лишения свободы. Если будет доказана вина подсудимого по статье 117, ему будет грозить от трех до семи лет колонии.

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