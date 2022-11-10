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Общество10 ноября 2022 17:51

Ростовский психолог рассказал, почему окружающие шесть лет не замечали избиение ребенка отцом

Специалист объяснил, могли ли соседи, педагоги и знакомые распознать тревожные сигналы в поведении мальчика
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
По версии следствия, ребенка избивали почти шесть лет, но этого никто не замечал.

По версии следствия, ребенка избивали почти шесть лет, но этого никто не замечал.

Фото: Александр КОЦ

В Таганроге Ростовской области 33-летнего мужчину обвинили в том, что он шесть лет избивал сына и морил его голодом. По версии следствия, издевательства над ребенком начались еще в 2016 году — при этом заявление от одной из родственниц поступило только этой осенью.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с руководителем Центра трудных подростков, психологом-психотерапевтом Анной Хоботовой. Она рассказала, почему окружающие не обращали внимания на ситуацию, как распознать тревожные сигналы в поведении ребенка и какая реабилитация потребуется жертве насилия.

По мнению Анны, ситуация продолжалась столько времени из-за банального равнодушия. И если соседи и знакомые могли не замечать проблем в семье, то к специалистам, школьным психологам и педагогам появляются вопросы.

— Для ребенка это очень большой стресс, что отражается на его поведении. Дети в таком состоянии становятся напуганными и подавленными или, напротив, проявляют агрессию, вымещают злость на одноклассниках. Учителя и психологи должны могли заметить эти изменения в поведении, — поясняет психотерапевт.

Она отмечает, что школа не только оказывает образовательную услугу, но и принимает участие в воспитании учеников. Заподозрив неладное, педагоги должны были связаться с родителями и, если они не идут на контакт, обратиться в социальные службы.

РЕБЕНКУ ПОТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ

Опыт физического или психологического насилия может повлиять на развитие личности. Анна Хоботова говорит, что пережившие насилие в детстве часто сами совершают его во взрослом возрасте. Такого риска можно избежать, но для этого потребуются работа с психологом и поддержка близких.

— Потребуется помощь специалистов, которые работают с психологическими травмами. Речь идет о длительной работе, на которую уйдет не менее года. Людям, которые теперь живут с ребенком, необходимо окружить его любовью и заботой, постараться выстроить доверительные отношения. Важно объяснить, что то, как с ним обращались, — это не норма, и так нельзя поступать с другими людьми, — объясняет психотерапевт.

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