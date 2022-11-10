Ростовский психолог рассказал, почему окружающие шесть лет не замечали избиение ребенка отцом

По версии следствия, ребенка избивали почти шесть лет, но этого никто не замечал. Фото: Александр КОЦ

В Таганроге Ростовской области 33-летнего мужчину обвинили в том, что он шесть лет избивал сына и морил его голодом. По версии следствия, издевательства над ребенком начались еще в 2016 году — при этом заявление от одной из родственниц поступило только этой осенью.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с руководителем Центра трудных подростков, психологом-психотерапевтом Анной Хоботовой. Она рассказала, почему окружающие не обращали внимания на ситуацию, как распознать тревожные сигналы в поведении ребенка и какая реабилитация потребуется жертве насилия.

По мнению Анны, ситуация продолжалась столько времени из-за банального равнодушия. И если соседи и знакомые могли не замечать проблем в семье, то к специалистам, школьным психологам и педагогам появляются вопросы.

— Для ребенка это очень большой стресс, что отражается на его поведении. Дети в таком состоянии становятся напуганными и подавленными или, напротив, проявляют агрессию, вымещают злость на одноклассниках. Учителя и психологи должны могли заметить эти изменения в поведении, — поясняет психотерапевт.

Она отмечает, что школа не только оказывает образовательную услугу, но и принимает участие в воспитании учеников. Заподозрив неладное, педагоги должны были связаться с родителями и, если они не идут на контакт, обратиться в социальные службы.

РЕБЕНКУ ПОТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ

Опыт физического или психологического насилия может повлиять на развитие личности. Анна Хоботова говорит, что пережившие насилие в детстве часто сами совершают его во взрослом возрасте. Такого риска можно избежать, но для этого потребуются работа с психологом и поддержка близких.

— Потребуется помощь специалистов, которые работают с психологическими травмами. Речь идет о длительной работе, на которую уйдет не менее года. Людям, которые теперь живут с ребенком, необходимо окружить его любовью и заботой, постараться выстроить доверительные отношения. Важно объяснить, что то, как с ним обращались, — это не норма, и так нельзя поступать с другими людьми, — объясняет психотерапевт.

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