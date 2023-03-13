В Новочеркасске при пожаре в квартире погиб мужчина

Пламя удалось потушить около 6:30. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске при пожаре в квартире многоэтажки погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 12 марта на улице Мелиховской.

По информации пресс-службы ведомства, квартира начала полыхать около 5:40. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило 18 квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти из горящего помещения 57-летнего мужчину. Пламя удалось потушить около 6:30. Когда спасатели осматривали обгоревшую квартиру, то обнаружили труп мужчины.

- Предварительная причина смерти отравление продуктами горения Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 15 спасателей и 4 спецтехники, - сообщили в ведомстве.

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