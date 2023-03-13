В Ростове начали демонтировать постройки для реконструкции дороги на улице Вавилова

Власти к этому моменту передали подрядчику 48 земельных участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону начали демонтаж построек в рамках реконструкции улицы Вавилова. Об этом перед заместителем губернатора - министром транспорта Дона Владимиром Окуневым отчитался подрядчик.

По словам исполнителя работ, параллельно со сносом объектов сейчас выполняют вывоз мусора и перенос коммуникаций. К строительно-монтажным работам намерены приступить 1 июня.

- Чтобы минимизировать риск отклонения от графика, нужно максимально ускорить решение вопроса с переносом коммуникаций. Следует понимать, что подводящие сети могут стать главным препятствием для дорожников, - прокомментировал информацию Владимир Окунев.

Добавим, городские власти к этому моменту выкупили и передали подрядчику 48 земельных участков. Всего для старта работ необходимо изъять 123 площадки со 112 гаражами и 16 квартирами.

Обновление участка Вавилова протяженностью 3,5 км, включающего 153 метра нового путепровода, планируют завершить в 2025 году.

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