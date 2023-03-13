В Ростовской области синоптики прогнозируют заморозки до -8 градусов

Температурные качели ожидаются в ближайшее время на Дону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону и области столбики термометров в ближайшее время опустятся ниже нуля. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Так, ночью 14 марта в донской столице прогнозируют до -2, а уже днем после этого резко потеплеет до +11 градусов. 15 марта будет сравнительно тепло и в темное время суток, и в светлое. При этом может усилиться ветер, иногда порывы будут составлять 15-18 м/с.

По Ростовской области в целом также прогнозируют температурные качели. Ночью 14 марта обещают до -8 градусов, а днем около +5-10 градусов, на юге - до +14. Ветер в среднем будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы обещают около 12-14 м/с.

На следующий день, 15 марта, на Дону ночью ожидается уже +1-6 градусов, при прояснениях - до -3. Днем воздух прогреется до +8-13, на юге - до +16. Ветер ожидается около 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в марте ввели новые правила эвакуации населения при ЧС

Их могут применять при наличии угрозы жизни и здоровью людей (подробности)