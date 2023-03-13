Инцидент с падением тополя на припаркованные машины прокомментировали власти Ростова

Дерево рухнуло из-за сильного ветра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону после падения дерева на автомобили, припаркованные по улице Щаденко, никто не пострадал. Рухнувший ствол оперативно убрали, прокомментировала 13 марта пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- В прошедшую субботу, 11 марта, из-за сильного ветра на автомобили упало дерево. Травмированных и пострадавших нет. Коммунальные службы в течение суток распилили дерево и вывезли порубочные остатки, - рассказала Мария Петрова.

Уточним, ранее сообщалось, что старый тополь рухнул около многоэтажного дома. Ветви зацепили сразу пять машин, в двух из которых находились люди.

Добавим, похожий случай произошел в Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом в апреле 2022 года. Тогда рухнувшее дерево повредило два авто.

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