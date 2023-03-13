Парту Героя открыли в ростовской школе №60

Несмотря на травму он смог прийти в себя и вытащить товарищей из горящего транспорта. Фото: Telegram-канал сити-менеджера Ростова Алексей Логвиненко

В Ростове-на-Дону в школе №60 открыли Парту Героя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Торжественное открытие состоялось 13 марта.

Примером отваги и героизма для юных ростовчан будет служить имя участника СВО, уроженца донского региона Бориса Журавлева. Боец прошел всю Чеченскую войну и побывал в Сирии. За время службы он получил многочисленные награды. В марте 2022 года он принимал участие в Мариуполе. В тот месяц колонна российских бронеавтомобилей «Тигр» выдвинулась на заданную территорию для ликвидации врагов. Однако бойцы попали под обстрел.

- Головная машина была подбита, а весь экипаж вместе с командиром погиб. Тогда старшина Журавлев взял командование на себя. ВСУ сначала вели стрельбу, прячась за строениями, но когда получили отпор, перебрались внутрь жилых домов, - поделился Алексей Логвиненко.

Однако, российские спецназовцы решили отступить, так как не могли стрелять по мирным жителям. В этот момент в машину наших бойцов попал снаряд. Борис Журавлев, находившийся в бронеавтомобиле, получил тяжелую контузию и ранение в руку. Несмотря на травму он смог прийти в себя и вытащить товарищей из горящего транспорта. Но снайперская пуля настигла его во время сражения. От полученных травм он скончался.

- Звание Героя России ему было присвоено посмертно. Болью в сердце отзывается потеря каждого, кто ценой своей жизни освобождает русский народ от гнета нацизма. Вечная память и вечная слава всем погибшим!, - подытожил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инцидент с падением тополя на припаркованные машины прокомментировали власти Ростова

Дерево упало около многоэтажного дома в прошедшую субботу

(Подробности)