В Ростове задержали троих участников банды, устраивавшей фиктивные ДТП

Следствие по делу сейчас продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих жителей Ростовской области заподозрили в фиктивных ДТП на 4,2 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба управления МВД России по донскому региону.

- Предполагаемому организатору предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Мужчину уже взяли под стражу. Один из его подельников сейчас находится под подпиской о невыезде, для второго ввели запрет определенных действий, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что подозреваемым от 30 до 40 лет. Предварительно, они приобретали иностранные машины премиум-класса, оформляли их на третьих лиц, а потом на участках дорог без камер разыгрывали липовые аварии.

Весь транспорт был зарегистрирован в обанкротившихся страховых компаниях. После «аварий» такие фирмы не отправляли машины на ремонт, а просто выплачивали компенсации на руки. В итоге участники банды легко обогащались и делили деньги между собой.

По данным полиции, подозрения подтверждают доказательства - документы, электронные носители и другие предметы, которые нашли во время обыска по месту жительства задержанных. Сейчас следствие продолжается.

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